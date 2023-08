The following instruments on XETRA do have their first trading 28.08.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 28.08.2023Aktien1 CA07135M1041 Battery X Metals Inc.2 DE000A37FTW0 Alexanderwerk AG3 US45166V2051 Ideanomics Inc.4 US75630B4023 Recruiter.com Group Inc.Anleihen/Fonds1 XS2672452237 Continental AG2 DE000DD5A4K8 DZ BANK AG3 DE000DD5A4L6 DZ BANK AG4 DE000DD5A4M4 DZ BANK AG5 DE000DD5A4N2 DZ BANK AG6 DE000DD5A4P7 DZ BANK AG7 FR001400KFO8 Crédit Agricole Home Loan SFH8 XS2673978487 Kommunalbanken AS9 US6944PM2Y26 Pacific Life Global Funding II10 SGXF47639806 Singapur, Republik11 SK4000023685 Vseobecná Úverová Banka AS12 CA45950KDE79 International Finance Corp.13 DE000A2ATCU8 Velten Strategie Deutschland - R EUR DIS