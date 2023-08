Während der Hertha am Wochenende ein Befreiungsschlag gelang, wurden Werder in der 1sten und Schalke in der 2ten Bundesliga Richtung Tabellenende durchgereicht. Direkter Wiederaufstieg sieht anders aus: Die Königsblauen verloren am Wochenende schon ihr drittes von vier Spielen und rutschen abermals Richtung Tabellenkeller - diese Saison jedoch in der 2ten Bundesliga. Dieses Mal sogar daheim torlos ...

Den vollständigen Artikel lesen ...