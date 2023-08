Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Vorfeld der wichtigen Reden in Jackson Hole zeigten sich die Märkte in einer abwartenden Haltung, so die Analysten der Helaba.Auch das enttäuschende ifo Geschäftsklima Deutschland habe keine nachhaltigen Impulse gebracht. Die Marktteilnehmer hätten das Ergebnis wohl nur noch als Bestätigung dessen gesehen, was die Einkaufsmanagerindices angedeutet hätten. Die mit Spannung erwarteten Äußerungen von Powell und Lagarde hätten die Kurse im Verlauf ebenfalls nicht durcheinandergebracht, obwohl die Zinserwartungen wieder etwas größer geworden seien, das Signal für ein Ende der Zinserhöhungszyklen mithin ausgeblieben sei. ...

