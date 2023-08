Linz (www.anleihencheck.de) - Im Juni wurde Hafize Erkan zur Gouverneurin der Türkischen Zentralbank ernannt, mit dem Ziel, durch eine glaubwürdig restriktive Geldpolitik die Inflation unter Kontrolle zu bringen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Nach einer deutlichen Zinserhöhung um 6,5 Prozentpunkte im Juni und weitere 2,5 Prozentpunkte im Juli hätten Analysten von der Zinssitzung letzten Donnerstag im Durchschnitt eine Anhebung der Leitzinssatzes um weitere 250 Basispunkte erwartet. Die Zentralbank habe aber überrascht und den einwöchigen Reposatz gleich um 750 BP auf 25,00% erhöht. Dies habe sofort eine deutliche Aufwertung der Türkischen Lira (TRY) ausgelöst. Nachdem EUR/TRY einen Monat lang im Bereich 29-30 gehandelt worden sei, sei der Kurs nach der mutigen Zinserhöhung bis auf 27,12 gefallen. ...

