Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das FED-Symposium in Jackson Hole machte deutlich, dass die Notenbanken weiterhin ein sehr wachsames Auge auf die Inflationsgefahren werfen, und somit bleibt die Tür für Zinserhöhungen sowohl bei der FED als auch bei der EZB offen, so die Analysten der Helaba.Während sich FED-Chef Powell bereit zeige, die Zinsen nochmals zu erhöhen, falls dies nötig wäre, habe EZB-Präsidentin Lagarde davon gesprochen, dass die Zinsen solange auf einem erhöhten Niveau liegen würden, bis die Inflation wieder auf die Zielgröße gefallen sei. Angesichts dessen hätten die Zinserhöhungserwartungen am Freitag beiderseits des Atlantik wieder zugenommen. ...

