Hamburg (ots) -Coffee-Lover aufgepasst! Die Suche nach dem Lieblingskaffee hat ein Ende. Es gibt für kurze Zeit zwei Neue in der Kaffee-Vielfalt von Eduscho: Der ausdrucksvolle, intensive Lieblingskaffee (gemahlen für Filterkaffee) und die vollmundigen, charaktervollen Lieblingsbohnen (ganze Bohne für Filter und Vollautomaten). Die machen Laune, beim Anblick der Knaller-Verpackung in leuchtendem Orange mit tierischem Print, beim Geschmack und bei einem unschlagbaren Preis. Die Lieblingsbohnen gibt es ab ca. 6,99 Euro/750 g und den Lieblingskaffee ab ca. 3,99 Euro/500 g in den Supermärkten sowie in ausgewählten Tchibo Filialen.Bunt, bunter, Eduscho - ein Hoch auf die Kaffee-VielfaltNeben den zwei limitierten Lieblingen wartet die bunte Eduscho Vielfalt entdeckt zu werden. 12 verschiedene Sorten sorgen dafür, dass es nie langweilig in der Kaffeetasse wird. Egal, ob für Vollautomaten, Filterkaffeefans oder Pads-Lover, ob mild, kräftig oder Fairtrade, ob als Espresso oder Caffé Crema - Eduscho hat sie alle. Wie wäre es mit dem charaktervollen Eduscho Espresso Intenso oder der Filterkaffee-Auswahl - von mild bis klassisch oder kräftig? Milchspezialitätenliebhaber kommen hingegen mit dem kräftigen und ausdrucksvollen Eduscho Caffé Variation voll auf den Geschmack, ob für Cappuccino oder Latte Macchiato. Und der fein-röstige Eduscho Crema Grande überzeugt nicht nur mit Anklängen von Schokolade, sondern ist auch Fairtrade-zertifiziert. Wenn es mal schnell gehen und es gleich die perfekte Getränkemenge sein soll, sind die Pads genau das Richtige: von Kaffeepads Klassisch bis zu intensiv-aromatischen Kaffeepads Caffé Crema.Alle Details zu den Geschmacksprofilen, Röstungen und Intensitäten der Eduscho Kaffees gibt's auf www.eduscho.de zu entdecken.Pressekontakt:Karina Schneider, Tchibo GmbH, Corporate CommunicationsTel: +49 40 63 87 - 3862E-Mail: karina.schneider@tchibo.deOriginal-Content von: Tchibo GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9283/5589322