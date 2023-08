Der russische Söldner-Chef Jewgeni Prigoschin ist nach offiziellen Moskauer Angaben tot. Ein DNA-Test habe ergeben, dass sich der 62-Jährige an Bord des vergangene Woche in Russland abgestürzten Flugzeugs befunden habe, teilte das Ermittlungskomitee am Sonntag mit. Die Maschine war vergangenen Mittw...

