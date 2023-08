Luxemburg (www.anleihencheck.de) - Michael Michaelides, Fixed Income Analyst von Carmignac, kommentiert die Rede von Jerome Powell anlässlich des Notenbanker-Treffens in Jackson Hole.Alle Augen hätten sich am 25. August auf Jerome Powell gerichtet, der den bevorstehenden Schwenk der FED habe bestätigen sollen. Er habe jedoch keineswegs Entwarnung in Bezug auf die Inflation gegeben, sondern stattdessen in Aussicht gestellt, dass weitere Anhebungen erforderlich sein könnten, wenn das Wachstum weiterhin über dem Trend liege oder der jüngste Disinflationstrend zum Stillstand komme. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...