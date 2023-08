Baltimore (www.anleihencheck.de) - Präsidentin Lagarde hielt auf der Konferenz in Jackson Hole eine nachdenkliche Rede über die Entwicklung der Rahmenbedingungen für Zentralbanken, so Tomasz Wieladek, Europäischer Volkswirt bei T. Rowe Price.Sie habe mehrere wichtige Punkte herausgestellt: 1. Während die Zentralbanken in der Vergangenheit hauptsächlich auf Nachfrageschocks reagierten, wurde und werde das aktuelle Umfeld wahrscheinlich von Angebotsschocks bestimmt, so Tomasz Wieladek von T. Rowe Price; 2. Die Zentralbanken dürften sich nicht zu sehr von Schätzungen auf der Grundlage älterer Daten abhängig machen, aber auch nicht zu sehr auf die aktuellen Daten reagieren; 3. Die Zentralbanken müssten die Inflationserwartungen auf einem stabilen Niveau halten und ihre Politik ausreichend restriktiv gestalten. ...

