Küsnacht (www.fondscheck.de) - Der Verwaltungsrat der Bellevue Group hat Gebhard Giselbrecht zum neuen CEO per 1. Januar 2024 ernannt, so die Bellevue Group AG in der aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung:Er tritt die Nachfolge von André Rüegg an, der die Gruppe nach 15 Jahren, davon acht als CEO, in gegenseitigem Einvernehmen verlassen wird. Der Verwaltungsrat und der CEO André Rüegg sind gemeinsam zum Schluss gekommen, dass neue Impulse und Ideen gewinnbringend für die nachhaltige Weiterentwicklung der Bellevue Group sein werden. André Rüegg wird eine professionelle Übergabe an Gebhard Giselbrecht sicherstellen. ...

