Der Aufbauspezialist Orten Fahrzeugbau und sein eigenständiges Startup Orten Electric-Trucks werden auf der Nutzfahrzeugmesse NUFAM in Karlsruhe vom 21. bis 24. September Aufbauten für E-Nutzfahrzeuge präsentieren, darunter einen Getränke- und einen Kühlaufbau. Kurz zu Orten selbst: Die Orten Fahrzeugbau GmbH fertigt an ihrem Hauptsitz in Bernkastel-Kues und in ihrer Niederlassung in Rothnaußlitz ...

