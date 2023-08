Sehr wahrscheinlich wird Apple schon in wenigen Wochen das iPhone 15, oder wie auch immer es heißen mag, ankündigen. Gemunkelt wird bereits über einige große Neuerungen, etwa ein USB-C-Anschluss zumindest für europäische Geräte. Sicher ist bisher aber noch nichts. Das gilt auch für die Produktionszahlen, die vielleicht nicht unbedingt üppig ausfallen können.Anzeige:Das will zumindest "9to5Mac" in Erfahrung gebracht haben. Das Portal berichtet darüber, dass Analysten die Produktionsschätzungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...