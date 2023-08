Die Mutares SE & Co KgaA ist eine in Deutschland ansässige Holdinggesellschaft, die sich auf den Erwerb von Unternehmen in besonderen Situationen, wie z.B. Eigentümer- oder Managementnachfolge und Refinanzierung, konzentriert. Sie ist in drei Segmenten tätig: Automotive & Mobility, Engineering & Technology sowie Goods & Services. Vor diesem Hintergrund veranstaltet AlsterResearch am 05.09.2023 um 11:00 Uhr einen Online-Roundtable mit Johannes Laumann, CIO von Mutares. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2023-09-05-11-00/MUX-GR zur Verfügung gestellt.





Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken