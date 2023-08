In den vergangenen zwei Wochen hat sich die Markttechnik an den weltweiten Aktienmärkten weiter verschlechtert. Während zu Monatsbeginn noch alle größeren Börsen ausgehend vom Jahreswechsel im Plus notierten, liegen FTSE 100, ATX und der Shanghai Composite nun sogar leicht im Minus. Im Durchschnitt büßten die Indizes seit Anfang August um knapp fünf Prozent ein. Defensive Märkte wie der Dow Jones ...

Den vollständigen Artikel lesen ...