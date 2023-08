Mit 1. Oktober 2023 übernimmt Mario Stadler die Verantwortung für die Marken- und Kommunikationsagenden der gesamten UNIQA Gruppe



Wien (APA-ots) - "Wir freuen uns sehr, dass mit Mario Stadler ein international höchst erfahrener Marketingprofi die Führung unserer Marke in allen Ländern der Gruppe übernehmen wird. Wir sehen Marke als ein strategisch wichtiges Führungsinstrument und einen wesentlichen Erfolgsfaktor für die positive Weiterentwicklung unserer Gruppe im Rahmen unseres Strategieprogramms. Gemeinsam mit unseren Teams in Österreich und den Ländern wird Mario Stadler für die Weiterentwicklung des Markenportfolios und der Kommunikationsaufgaben verantwortlich zeichnen", so René Knapp, Vorstand für Human Resources, Marke und Nachhaltigkeit bei UNIQA Insurance Group AG.

Mario Stadler folgt Karin Reisinger, die seit 23 Jahren die Marke UNIQA mitgestaltet und im Rahmen des Strategieprogramms UNIQA 3.0 die Fusion der beiden Bereiche Brand und Communications sowie den Aufbau des Medienhauses verantwortet hat. Nun wird sie sich wieder auf ihre ursprünglichen Brand-Agenden konzentrieren. "Mit ihrer jahrzehntelangen Markenkommunikationserfahrung hat Karin Reisinger bewiesen, dass sie neben Know-how auch das nötige Feingefühl für Transformationsprozesse mitbringt. Durch sie ist der Bereich Brand & Communications, und mit ihm das gesamte UNIQA Medienhaus, heute bestens aufgestellt, um sich auch in den nächsten Jahren erfolgreich weiterzuentwickeln", betont René Knapp.



Starke Marke und starke Kommunikation in Österreich und allen CEE-Märkten



Mario Stadler wird mit seinem Team sowohl den Rollout des internationalen Markenauftritts vorantreiben als auch den Corporate Newsroom in Österreich weiter ausbauen: "Ich freue mich auf die neue Herausforderung und werde meine ganze Erfahrung und Leidenschaft einbringen, um gemeinsam mit meinem Team den Markenauftritt entsprechend der Unternehmenswerte weiter zu stärken und die strategische Kommunikation in allen Märkten der UNIQA Gruppe auf das nächste Level zu heben", sagt Mario Stadler.



Mario Stadler, studierter Betriebswirt (Wien, Anchorage USA, Innsbruck), startete seine Karriere als Brandmanager bei Unilever, führte den Markenauftritt von McDonalds in Österreich und entwickelte die Erste Bank und Sparkasse und Erste Group zur tonangebenden Marke im Finanzsektor. Nicht zuletzt die Positionierung von George als modernstes Online-Banking fiel in seinen Verantwortungsbereich. Stadler ist verheiratet, Vater zweier Kinder und ehemaliger Skirennläufer.



UNIQA Group

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 21.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 18 Ländern über 16 Millionen Kund:innen. In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von über 21 Prozent die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 15 Märkten vertreten. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.



