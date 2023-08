Was sind Anleihen?Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Wenn Sie überlegen, in Anleihen zu investieren, ist es wichtig, dass Sie zunächst verstehen, was genau Anleihen sind. Im Grunde genommen handelt es sich dabei um eine Art von Schuldverschreibungen. Das bedeutet, dass Sie als Investor einem Emittenten Geld leihen und im Gegenzug Zinszahlungen erhalten. Diese Zinszahlungen werden auch als Kupons bezeichnet und können entweder fest oder variabel sein. Die Laufzeit einer Anleihe kann unterschiedlich sein, sie kann von wenigen Monaten bis hin zu mehreren Jahren reichen. Es gibt verschiedene Arten von Anleihen, wie zum Beispiel Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen. Jede Art hat ihre eigenen Eigenschaften und Risiken, die bei der Investitionsentscheidung berücksichtigt werden sollten. In den folgenden Abschnitten dieses Blogartikels werden wir uns mit den Vor- und Nachteilen der Investition in Anleihen befassen sowie darauf eingehen, wie man den richtigen Anbieter auswählt und welche Renditeerwartungen man haben kann. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...