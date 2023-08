Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Arbeitslosenquote in Kanada stieg im Juli leicht von 5,4 auf 5,5 Prozent an, so die Analysten von Postbank Research.Anstelle eines erwarteten Aufbaus von netto rund 25.000 Arbeitsplätzen seien knapp 7.000 abgebaut worden. Die durchschnittlichen Stundenlöhne seien jedoch mit 5,0 Prozent zum Vorjahresmonat stärker angestiegen als im Vormonat (3,9 Prozent). ...

