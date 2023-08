Zum Wochenauftakt steigen die Heizölpreise in Deutschland und Österreich deutlich, um bis zu 1,5 Cent je Liter an und markieren ein neues Halbjahreshoch. In der Schweiz fällt der die Teuerung heute deutlich geringer aus. Hier wurden die Aufschläge überwiegend schon am Freitagnachmittag eingepreist. Vor dem Hintergrund, dass Diesel und Benzin am Weltmarkt aktuell knapper sind als Rohöl, stützt ein ...

