Potsdam (ots) -Gerlinde Jänicke ist zurück! Ab Sonntag, 3. September 2023, heißt es wöchentlich von 07:00 bis 13:00 Uhr auf BB RADIO: "Gerlindes Welt". Damit geht eine leidenschaftliche Powerfrau, die in Berlin-Brandenburg bekannt ist wie keine andere, wieder on air.Unter dem Motto "Gerlindes Welt wird am Sonntag angestellt!" - quasi als Pendant zur samstäglichen BB RADIO-Show der "echten" Kerle "Kaiser und Tattoo Krause" - können sich die Brandenburger und Berliner auf ein Spektakel mit viel weiblichem Esprit einstellen. Jänicke, gekürt mit dem "Deutschen Radiopreis" als "Beste Moderatorin", hat eine ganz besonders enge Beziehung zu ihren Hörerinnen und Hörern. Ob beim morgendlichen Duschen, Kaffee oder den sonntäglichen Unternehmungen ... sie sitzt jetzt "mit am Tisch und plaudert mit ihnen"! Ihre Moderation: empathisch, leidenschaftlich, schlagfertig und mitfühlend, aber auch ernst und nachdenklich. Sie passt eigentlich in kein "Radio-Korsett" und doch ist sie damit sehr erfolgreich. Dafür bekommt sie jetzt ihren Platz mit viel Zeit zum Reden. Ob beim "Wink mit dem Zaunpfahl" - hier können Frauen anrufen und ihre Männer im Radio an unerledigte Aufgaben erinnern - oder Männer ihre Fragen über die komplizierte und wundersame Welt der Frauen stellen ... sie alle bekommen die unterhaltsame gerlindetypische "Lebenshilfe". Dazu originelle Überraschungen aus "Gerlindes Geschenkebox", Tipps zu Veranstaltungen, brandaktuellen Streamings, Trends und natürlich mit den "besten aktuellen Hits und der größten Vielfalt"."Ich freue ich so sehr darauf, endlich wieder für meine Hörer senden zu dürfen!", so die leidenschaftliche Radiofrau Jänicke. "BB RADIO ist ein Sender für die ganze Region, als Speckgürtlerin bin ich sowohl Brandenburg als auch Berlin sehr verbunden. Der Sonntag wird so, wie die Hörer mich kennen: herzlich, echt, immer ein bisschen Berliner Schnauze dabei. Vor allem freue ich mich darauf, meinen Hörern ganz nah zu sein. Der Austausch ist mir super wichtig, ich will wissen, was die Region bewegt. Radio ist für mich pure Lebensfreude, und dafür steht BB RADIO eindeutig!"BB RADIO-Geschäftsführerin Katrin Helmschrott steht auf Frauenpower: "Mit,Gerlindes Welt' setzen wir neben unserer starken,Kaiser & Co. - BB RADIO Morgenshow' mit Marlitt und Maiki von Montag bis Freitag zwischen 05:00 und 10:00 Uhr und der Samstag-Morgenshow,Kaiser und Krause' mit Deutschlands berühmtesten Tätowierer Tattoo-Krause eine weitere bekannte Personality. Ich freue mich schon jetzt auf die leidenschaftliche Gerlinde Jänicke und bin mir sicher:,Gerlindes Welt' hat das Potenzial, einfach Kult zu werden."