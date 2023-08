Eine überraschende Nachricht für diese Top-Dividendenaktie mit KGV 11 und 6 Prozent Ausschüttungsrendite könnte jetzt alles verändern. Zeit für Anleger hier zuzuschlagen? Seit Jahren steckt der Dividendenaristokrat 3M in der Krise, was nicht zuletzt an der Angst der Investoren vor einem Prozess rund um Ohrstöpsel liegt. Dieser ist nämlich zeitweise zum größten Zivilgerichtsprozess in der Geschichte Amerikas angewachsen und einige Marktbeobachter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...