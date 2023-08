Die Novo Nordisk-Aktie (WKN: A1XA8R) scheint durch nichts aufzuhalten zu sein. Seit Jahresbeginn hat das Papier des dänischen Pharmakonzerns um +35% zugelegt. In den letzten drei Jahren hat die Aktie ihren Kurs damit mehr als verdreifacht. Fast wie ein Uhrwerk stellt die Novo Nordisk-Aktie neue Höchststände an der Börse auf. Was steckt hinter dieser außergewöhnlichen Performance der Dänen? Novo Nordisk vorgestellt Novo Nordisk mit Sitz in Bagsværd ...

Den vollständigen Artikel lesen ...