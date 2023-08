Die 3M-Aktie (WKN: 851745) startete mit einem Plus von rund 4% am Montagmorgen in den europäischen Handel. Trotz des Kursgewinns hat die Aktie des US-Mischkonzerns Anlegern in den letzten Monaten sehr wenig Freude bereitet. Seit Jahresbeginn ist die 3M-Aktie mit rund 15% im Minus und notiert nur knapp über ihrem Zehnjahrestief. Was hat den Kursgewinn zum Wochenauftakt ausgelöst? 3M vorgestellt 3M (kurz für "Minnesota Mining and Manufacturing Company") ...

Den vollständigen Artikel lesen ...