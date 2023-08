Bonn (www.anleihencheck.de) - Ungarns Wirtschaft schrumpfte wider Erwarten auch im zweiten Quartal um 0,3 Prozent zum Vorquartal, so die Analysten von Postbank Research.Damit befinde sich die Wirtschaft seit dem dritten Quartal 2022 in einer technischen Rezession. Ein Rückgang von vier Quartalen in Folge stelle selbst die Finanzkrise in den Schatten. ...

