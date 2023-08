Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Aussagen von Powell und Lagarde in Jackson Hole unterstreichen den hohen Grad an Unsicherheit bei der weiteren Inflationsentwicklung, so die Analysten der DekaBank.Angesichts der weiter sehr hohen Inflationsrate würden die Zentralbanken am Straffungs-Bias festhalten, was im Umfeld der wichtigen Datenveröffentlichungen in dieser Woche die Zinsvolatilität erhöht halten sollte. Angesichts der schon hohen Risikoprämien für einen weiteren Zinsschritt in den USA und der Eurozone erscheine das Potenzial für deutliche Renditeverschiebungen nach oben aber begrenzt. (28.08.2023/alc/a/a) ...

