Forscher der Fraunhofer-Gesellschaft präsentieren auf der in Kürze startenden IAA Mobility eine Photovoltaik-Motorhaube mit einer Nennleistung von 115 Watt. Sie verfügt über 120 sogenannte PERC-Schindel-Solarzellen und entstand im Rahmen zweier öffentlich geförderter Forschungsprojekte. Eigentlich ist das Fahrzeugdach die am einfachsten nutzbare Fläche für die Erzeugung von Solarstrom an Bord eines ...

Den vollständigen Artikel lesen ...