IC-Gruppe Pressemitteilung Europäische Unternehmen erleben verstärkten Aktivismus bei FinanzthemenVerdopplung der Shareholder-Forderungen bezüglich der KapitalstrukturMehr Anlegerforderungen in Europa in Bezug auf ESG-Themen als im ersten Halbjahr 2022Neue Daten stammen aus Bericht von Diligent Market Intelligence, dem vollständigsten Anbieter von Governance- und Shareholder-InformationenShareholder-Forderungen in Bezug auf die Kapitalstruktur stiegen in Europa im Vergleich zum Vorjahr um 100 Prozent. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...