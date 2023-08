DJ Vierte syndizierte Bundesanleihe 2023 kommt mit 3 Mrd Euro

Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesrepublik Deutschland hat Banken als gemeinsame Konsortialführer für die syndizierte Wiedereröffnung ihrer 1,80-prozentigen Bundesanleihe mit Laufzeit bis August 2053 beauftragt. Die Transaktion soll in naher Zukunft aufgelegt und gepreist werden, so eine der federführenden Banken in einer Mitteilung vom Montag. Der Umfang der Emission solle 3 Milliarden Euro betragen. Die Banken, die als Joint Lead Manager beauftragt wurden, sind Deutsche Bank, J.P. Morgan, Morgan Stanley, NatWest Markets und Nomura.

Bei Vorstellung der Emissionsplanung 2023 hatte der Bund unter anderem angekündigt, im Gesamtjahr vier Syndikate durchführen zu wollen. Zwei Syndikate im Grünen Segment wurden im April (5,25 Milliarden Euro) bzw. Juni (4,5 Milliarden) bereits durchgeführt, ein weiteres im konventionellen Bereich im Februar (4 Milliarden).

August 28, 2023 08:45 ET (12:45 GMT)

