Die Sto-Aktie steht wieder an der Halbierung gegenüber der Kursspitze bei 260 € Anfang 2022. Die Schwäche bei Baustoffen und Fassadendämmung ist eingepreist. Wegen der schwachen Baukonjunktur nahm Sto nun die Jahresprognose zurück. Beim Umsatz (2022: 1,84 Mrd. €) peilt man statt 1,91 Mrd. € nun 1,76 Mrd. € an. Das EBIT wird noch im unteren Bereich der zuvor geltenden Spanne 118 bis 143 Mio. € erwartet. Also ca. 10 Mio. € weniger als 2022. Wir halten die Position.



Dies ist ein Auszug aus unserer Publikation "Frankfurter Börsenbrief", Ausgabe 34/2023.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



