Hamburg (www.anleihencheck.de) - Der schnelle und starke Anstieg der US-Zinsen hat nun doch Spuren bei den Aktienmärkten hinterlassen, so Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefanlagestratege und Leiter Multi Asset im Wealth and Asset Management bei Berenberg.Anlagen mit einer langen Duration, wie beispielsweise Tech-Aktien, hätten im August überproportional gelitten. Die starke Bewertungsausweitung, die die Experten dieses Jahr bei den Aktienindices gesehen hätten, lasse sich so nicht mehr fortsetzen - vor allem vor dem Hintergrund, dass die langfristigen Zinsen gestiegen seien und somit Anleihen an relativer Attraktivität hinzugewonnen hätten. ...

