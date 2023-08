Vancouver, British Columbia. August 28, 2023 - Maple Gold Mines Ltd. (TSX-V: MGM) (OTCQB: MGMLF) (FWB: M3G) ("Maple Gold" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/maple-gold-mines-ltd/) meldete heute das sofortige Ausscheiden von Matthew Hornor als President, Chief Executive Officer und Director von Maple Gold sowie die gleichzeitige Ernennung von Kiran Patankar, einer erfahrenen Bergbau-Führungskraft und derzeitigem Chief Financial Officer von Maple Gold, zum Interim-President und Chief Executive Officer des Unternehmens. Das Unternehmen meldete auch die Ernennung von Michael Rukus, einem staatlich geprüften Wirtschaftsprüfer (Chartered Professional Accountant, CPA) und derzeitigem Unternehmenscontroller von Maple Gold, zum Interim Chief Financial Officer, um die durch die Ernennung von Herrn Patankar entstandene Vakanz zu füllen.

Herr Patankar verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Leitung von börsennotierten Unternehmen, im Investmentbanking und auf den Kapitalmärkten sowie über vielfältige finanzielle, technische und strategische Fähigkeiten, einschließlich Fusionen und Übernahmen, Kapitalbeschaffung, Projektevaluierung und -entwicklung, Finanzkontrollen und -berichterstattungen, Engagement mit Stakeholdern und Unternehmensführung. Seine Ernennung wird einen reibungslosen Übergang und betriebliche Kontinuität gewährleisten, während das Board eine aktive Strategie verfolgt, durch eine umsichtige Kapitalallokation und eine disziplinierte Exploration und Entwicklung der unternehmenseigenen Goldprojekte in Québec (Kanada) Werte zu erschließen.

"Nach sorgfältiger Prüfung und Diskussion sind die unabhängigen Direktoren einstimmig zu dem Schluss gekommen, dass ein Führungswechsel im besten Interesse der Aktionäre und Stakeholder des Unternehmens ist", sagte Michelle Roth, die Vorsitzende von Maple Gold, im Namen des Boards. "Das Board of Directors möchte Herrn Patankar und Herrn Rukus für die Übernahme ihrer jeweiligen Positionen danken und freut sich auf die Zusammenarbeit mit ihnen in ihren erweiterten Rollen, während wir unsere Wertschöpfungsinitiativen umsetzen und das enorme Wachstumspotenzial des Unternehmens erschließen."

Herr Patankar verfügt über mehr als 15 Jahre Führungserfahrung in der Bergbauindustrie. Er ist seit 2022 Chief Financial Officer von Maple Gold, nachdem er seit 2021 als Senior Vice President, Growth Strategy des Unternehmens tätig war. Von 2015 bis 2018 war Patankar President, CEO und Director von zwei an der TSX-V notierten Goldexplorations- und -entwicklungsunternehmen, wo er Wachstumsinitiativen leitete und erfolgreiche Unternehmenssanierungen inszenierte. Als Investmentbanker bei führenden kanadischen und globalen Finanzinstituten arbeitete er von 2007 bis 2014 ausschließlich mit Bergbauunternehmen an strategischen Unternehmensangelegenheiten und führte Fusionen und Akquisitionen sowie Unternehmensfinanzierungstransaktionen im Gesamtwert von über 3 Milliarden Dollar durch. Herr Patankar hat einen Bachelor of Science in Ingenieurgeologie von der Colorado School of Mines und einen MBA von der Yale School of Management.

Herr Rukus verfügt über mehr als 15 Jahre fortschrittliche Führungserfahrung im Finanz- und Rechnungswesen, davon über 10 Jahre in der Explorations- und Bergbaubranche. Er hat globale Buchhaltungs- und Finanzteams in verschiedenen Ländern geführt und geleitet und Unternehmen bei der Erstellung effizienter und umfassender Finanzpläne unterstützt, damit sie ihre strategischen Ziele erreichen können. Herr Rukus hat einen Bachelor of Arts der Simon Fraser University mit den Hauptfächern Wirtschaftswissenschaften und Betriebswirtschaftslehre und besitzt die Titel Certified Public Accountant (CPA) und Certified General Accountant (CGA).

Über Maple Gold

Maple Gold Mines Ltd. ist ein fortschrittliches kanadisches Explorationsunternehmen, das sich in einem 50:50-Joint-Venture mit Agnico Eagle Mines Limited befindet, um gemeinsam die bezirksgroßen Goldprojekte Douay und Joutel in Quebecs produktivem Abitibi Greenstone Gold Belt voranzutreiben. Die Projekte profitieren von einem außergewöhnlichen Zugang zu Infrastruktur und verfügen zusammen über eine Fläche von ca. 400 qkm stark höffiger Landflächen, einschließlich einer etablierten Goldressource in Douay (RPA 2019), die ein beträchtliches Erweiterungspotenzial aufweist, sowie der in der Vergangenheit produzierenden Minen Eagle, Telbel und Eagle West bei Joutel. Ferner besitzt das Unternehmen eine exklusive Option auf den Erwerb von 100 % der Liegenschaft Eagle Mine.

Das Liegenschaftspaket in Bezirksgröße beherbergt auch eine beträchtliche Anzahl an regionalen Explorationszielen über eine Streichlänge von 55 km in der Casa Berardi-Deformationszone, die noch nicht mittels Bohrungen überprüft wurden, was das Projekt reif für neue Gold- und Polymetallentdeckungen macht. Das Unternehmen verfügt über eine solide Kapitalausstattung und konzentriert sich zurzeit auf die Durchführung aggressiver Explorationsprogramme zur Erweiterung der Ressourcen und für neue Entdeckungen, um einen aufregenden neuen Goldbezirk im Zentrum des Abitibi zu etablieren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.maplegoldmines.com.

IM NAMEN VON MAPLE GOLD MINES LTD.

"Michelle Roth"

Michelle Roth, Vorsitzende

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mr. Kiran Patankar

Interim President & CEO

Tel: 604.639.2536

E-Mail: kpatankar@maplegoldmines.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch/

Weder die TSX VentureEexchange noch deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX VentureEexchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen über die zukünftigen Aktivitäten des JV. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Ungewissheiten und der bestmöglichen Einschätzung zukünftiger Ereignisse durch das Management. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Erwartungen und Prognosen des Unternehmens abweichen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Eine detailliertere Diskussion solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, finden Sie in den Unterlagen von Maple Gold Mines Ltd. die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden und unter www.sedar.com oder auf der Website des Unternehmens unter www.maplegoldmines.com verfügbar sind. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

