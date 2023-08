Bad Wimpfen (ots) -Lidl-Eigenmarken überzeugen zum wiederholten Mal in der aktuellen Ausgabe (9/2023) der Ökotest: Die "Ocean Sea 15 Fischstäbchen" erhalten das Gesamturteil "Gut" und punkten mit sehr guten Inhaltsstoffen sowie einer sehr guten Sensorik. Die orange-goldgelbe Panade ist knusprig und löst sich leicht vom weißen Kern, der weich und elastisch ist. Die Tester heben das saftig weiche Mundgefühl sowie den leicht süßlichen, nicht trockenen Fischgeschmack hervor. Mit einem Preis in Höhe von 2,79 Euro pro 450 Gramm sind die Lidl-Fischstäbchen zudem die günstigsten im Test.Im Near-Food-Bereich machen die "Lupilu Premium Windeln Soft & Dry, Größe 4, Maxi, 9-14 kg" mit der Gesamtnote "Gut" auf sich aufmerksam. Die Tester bewerten die Inhaltsstoffe mit "Sehr Gut" und die Handhabung im Praxistest mit "Gut". Auch dieses Lidl-Produkt gehört mit einem Preis in Höhe von 0,13 Euro pro Windel zu den günstigsten im Test.Die Ergebnisse unterstreichen erneut die Kernkompetenz von Lidl: gute Qualität gibt es zum gewohnt günstigen Lidl-Preis.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/5590071