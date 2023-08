Strategische Übernahme erweitert Präsenz von RQM+ in Europa und Fähigkeiten zur Bereitstellung umfassender MedTech-CRO-Serviceleistungen von präklinischen Diensten bis hin zur Vermarktung

RQM+, ein weltweit führender Dienstleister für MedTech-Service, gibt seine Übernahme von CRO Dr. med. Kottmann bekannt, einem führenden Auftragsforschungsinstitut (CRO, Contract Research Organization), das für seinen hervorragenden Kundenservice, die wissenschaftlich klinische Forschung und die hohe Qualität auf dem Schlüsselmarkt Deutschland bekannt ist. Dieser entscheidende Schritt unterstützt zusätzlich das Streben von RQM+ nach strategischem Wachstum und der Steigerung seiner Präsenz in Europa und unterstreicht seine beherrschende Stellung im wachsenden MedTech-Bereich.

Die Integration von CRO Dr. med. Kottmann erweitert die bestehende geografische Präsenz von RQM+ im globalen Betrieb und gewährleistet darüber hinaus die umfassende Unterstützung seiner Kunden von präklinischen Phasen bis hin zur Vermarktung der Produkte. Die Ergänzung durch CRO Dr. med. Kottmann erweitert zusätzlich das rasch wachsende Geschäft von RQM+ als führendes MedTech-CRO, das die Innovationen sowohl bestehender als auch neuer Kunden in entscheidenden Märkten unterstützt.

"Wir sind äußerst erfreut über diese bedeutende Übernahme. Die Synergie zwischen RQM+ und CRO Dr. med. Kottmann wird uns in noch größere Höhen treiben. Der deutsche Markt, der für seinen Schwerpunkt auf Wissenschaft, Innovationskraft und Marktintelligenz bekannt ist, besitzt zentrale Bedeutung für RQM+", so David Novotny, Chief Operating Officer of Clinical Trial Services von RQM+. "Mit der gebündelten Kompetenz beider Organisationen werden wir schnellere und effizientere betriebliche Auslieferungen verwirklichen, die einen rascheren Markteintritt für unserer Kunden ermöglichen."

Aufgrund des hervorragenden Rufes von CRO Dr. med. Kottmann im Hinblick auf einen Reichtum an branchenführendem Wissen und Sachverstand wird RQM+ nun hervorragend positioniert sein, um diese Attribute zur Ausweitung seiner weltweiten Einflussnahme insbesondere in Europa nutzen zu können.

"Wir verfolgen ein gleichgesinntes Konzept, um einen erstklassigen Kundenservice und profunde Beratung gewährleisten zu können. Diese Angleichung der zentralen Werte in Verbindung mit unserer gemeinsamen Zielsetzung, das Wachstum in der Wissenschaft sowie die Innovationskraft zu fördern, wird diese Partnerschaft zu einer Fortsetzung unserer Erfolgsgeschichte in der klinischen Forschung führen. Wir sind hocherfreut, unseren Kunden eine noch höhere Servicequalität in der klinischen Forschung bieten zu können. Künftig können unsere Kunden unsere Serviceleistungen weiterhin nutzen, um globale Studien rund um den Globus durchführen zu können", so Tanja Kottmann MD, CEO von CRO Dr. med. Kottmann.

Da RQM+ seinen Wachstumskurs weiter verfolgt, unterstreicht die Übernahme von CRO Dr. med. Kottmann weiter sein Bestreben, beispiellose Serviceleistungen für MedTech-Unternehmen aller Größen zur Verfügung stellen zu können. Die Übernahme gewährleistet eine starke Kombination regulatorischer und klinischer Erfahrung, branchenführender Fähigkeiten und einer beispiellosen geografischen Reichweite, um den Weg für rasche und innovative Lösungen in der MedTech-Branche zu ebnen.

DLA Piper war als Rechtsberater und Translink Corporate Finance als M&A-Advisor für RQM+ tätig.

Über RQM+

RQM+ ist der weltweit führende Dienstleister für MedTech-Service. Sein Angebot umfasst Consulting, klinische Versuche, Laborarbeiten und Rückerstattung sowie technische Lösungen für den gesamten Produktlebenszyklus. Das globale Team von RQM+ besteht aus exzellenten klinischen, technischen und Top-Branchen-Experten. Dazu gehören zahlreiche ehemalige Mitarbeiter der FDA, der Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) und von staatlichen Behörden. Das Team von RQM+ bietet fundiertes Fachwissen in allen klinischen Bereichen. Wir verringern geschäftliche Risiken durch einen kompletten CRO-Service, wenn wir medizinische Geräte, digitale Therapien und Diagnoseverfahren auf den Markt bringen und dort begleiten. Wir arbeiten mit 19 der 20 führenden Hersteller von Medizingeräten und sieben der führenden zehn IVD-Unternehmen zusammen. Darüber hinaus gehören MedTech-Unternehmen in der frühen bis mittleren Phase zu unseren Kunden. Mehr Informationen finden Sie unter RQMplus.com.

Über Kottmann

CRO Dr. med. Kottmann GmbH Co. KG ist ein in Deutschland ansässiges führendes Auftragsforschungsinstitut (CRO, Contract Research Organization), das für seinen beispiellosen Kundendienst und sein Qualitätsversprechen hoch angesehen ist. Als internationales Auftragsforschungsinstitut führt CRO Dr. med. Kottmann klinische Studien mithilfe medizinischer Geräte, In-vitro-Diagnostika (IVD) und Pharmazeutika durch. Über einen Rundum-Service hinaus bietet CRO Dr. med. Kottmann auch individuelle Serviceleistungen, wie etwa die Erstellung von Datenbanken (eCRFs), statistische Evaluierungen und klinische Überwachungen für Ihre Studie an. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.cro-kottmann.de/en/home_gb.html.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230828291140/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medienvertreter:

Rob Pepper, RQM+

Tel.: +1.301.254.6100

RPepper@rqmplus.com