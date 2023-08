Sinovac Biotech Ltd. (NASDAQ: SVA) ("SINOVAC" oder das "Unternehmen"), ein führender chinesischer Anbieter von biopharmazeutischen Produkten, gab heute bekannt, dass die Tochtergesellschaft des Unternehmens, Sinovac Biotech Co., Ltd. ("Sinovac Beijing"), ihren gesetzlichen Vertreter gewechselt hat. Diese Funktion wird künftig Herr Weidong Yin übernehmen, Chairman sowie President und Chief Executive Officer des Unternehmens.

Das Büro der Marktordnungsbehörde des Pekinger Bezirks Haidian setzte Sinovac Beijing davon in Kenntnis, dass der Minderheitsaktionär und der gesetzliche Vertreter von Sinovac Beijing gemäß der Bekanntmachung über die Mitwirkung bei der Vollstreckung von Gerichtsurteilen, dem Urteilsvollstreckungsbeschluss und dem Zustimmungsurteil zur zivilrechtlichen Mediationsvereinbarung des Volksgerichts der Provinz Shandong, Stadt Zibo, Bezirk Zhangdian, ausgetauscht wurden. Infolgedessen halten Sinovac Hongkong und Shandong Sinobioway jeweils 73,09 bzw. 26,91 der Beteiligungen an Sinovac Beijing. Herr Weidong Yin wurde zum gesetzlichen Vertreter und Vorstandsvorsitzenden von Sinovac Beijing berufen. Das Büro der Marktordnungsbehörde des Pekinger Bezirks Haidian hat Sinovac Beijing mit Datum vom 25. August 2023 eine aktualisierte Geschäftslizenz erteilt.

Über SINOVAC

Sinovac Biotech Ltd. (SINOVAC) ist ein in China ansässiges biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Impfstoffen fokussiert, die vor menschlichen Infektionskrankheiten schützen.

Das Produktportfolio von SINOVAC umfasst u.a. Impfstoffe gegen COVID-19, gegen die durch das Enterovirus 71 (EV71) ausgelöste Hand-Fuß-Mund-Krankheit (HFMD), gegen Hepatitis A, Windpocken (Varizellen), Grippe, Poliomyelitis (Kinderlähmung), Pneumokokken-Erkrankungen, Mumps usw.

Der COVID-19-Impfstoff CoronaVac, ist weltweit in mehr als 60 Ländern und Regionen zur Verwendung zugelassen. Der Impfstoff Healive gegen Hepatitis A hat 2017 die Anforderungen der WHO-Präqualifikation erfüllt. Der EV71-Impfstoff Inlive ist ein innovativer Impfstoff in der Kategorie 1 der präventiven biologischen Produkte und seit 2016 in China auf dem Markt. 2022 erhielten der inaktivierte Polio-Impfstoff aus Sabin-Stämmen (sIPV) und der Varizellen-Impfstoff von SINOVAC die WHO-Präqualifikation.

SINOVAC war das erste Unternehmen, das die Zulassung für seinen H1N1-Grippeimpfstoff Panflu.1 erhielt, mit dem die Impfkampagne und das Bevorratungsprogramm der chinesischen Regierung ausgestattet wurden. Als einziges Unternehmen liefert es den Impfstoff Panflu gegen die pandemische Grippe H5N1 für das Bevorratungsprogramm der chinesischen Regierung.

SINOVAC engagiert sich kontinuierlich in der Pipeline-Entwicklung unter anderem von neuen Technologien, neuen Impfstoffen und anderen biomedizinischen Produkten. Wir werden ständig nach globalen Expansionsmöglichkeiten suchen.

