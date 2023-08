Nvidia meldet Quartal für Quartal horrende Gewinne, Orcale-Chef Larry Ellison investiert Milliarden, Alphabet-Chef Sundar Pichai spricht von einer Revolution durch KI. Ergebnis: Die Wall Street hob KI-Aktien in den Himmel. Ist der Boom gerechtfertigt?Aufgrund der KI-Begeisterung der Anleger stiegen die Aktien von Nvidia und anderen KI-Wettbewerbern wie Alphabet und Microsoft in diesem Jahr bereits stark an. Die Papiere von Nvidia etwa sind im bisherigen Jahresverlauf um 222 % geklettert, die Alphabet-Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...