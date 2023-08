Der heutige Anstieg der chinesischen Indizes hat die Stimmung auf dem globalen Aktienmarkt aufgehellt. Nachdem die chinesischen Behörden ihre Unterstützung für den Immobilienmarkt erklärt und die Steuern auf Aktiengeschäfte gesenkt hatten, forderten sie Berichten von Bloomberg zufolge lokale Investmentfonds auf, keine Aktien zu verkaufen, um die Indizes zu stützen.Die Konferenz der Zentralbanken am Wochenende in Jackson Hole ging an den Märkten ohne große Beachtung vorbei. Trotz rückläufiger Inflation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...