MÄRKTE USA/Freundlich - Vor Konjunkturdaten wächst Zuversicht

NEW YORK (Dow Jones)--Mit freundlicher Tendenz sind die US-Börsen am Montag aus dem Handel gegangen. Das Notenbanker-Symposium in Jackson Hole vom Wochenende war weitgehend abgehakt, dafür rückten anstehende Konjunkturdaten in den Blick, denen die Anleger in wachsenden Maße optimistisch entgegenblickten.

Der Dow-Jones-Index gewann 0,6 Prozent. Der S&P-500 legte um um ebenfalls 0,6 Prozent zu und der Nasdaq-Composite um 0,8 Prozent. Dabei wurden 2.154 (Freitag: 1.715) Kursgewinner gesehen, denen 771 (1.133) -verlierer gegenüberstanden. Unverändert schlossen 76 (140) Titel.

Das Symposium brachte insgesamt kaum neue Erkenntnisse: Zum einen wird die Inflation von US-Notenbankchef Jerome Powell als weiter zu hoch wahrgenommen, zum anderen verkraftet die Wirtschaft Powell zufolge die bereits gesehenen Zinserhöhungen gut und der Arbeitsmarkt macht einen weiter robusten Eindruck. Immerhin kündigte Powell an, dass die Notenbank behutsam agieren werde. Dazu betonte er zum wiederholten Mal, dass sie dies stark datenabhängig tun wolle.

Marktteilnehmer verwiesen denn auch direkt darauf, dass in der laufenden Woche wieder wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda stehen wie der Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE-Deflator) und Daten vom Arbeitsmarkt am Mittwoch und Freitag. Der PCE-Deflator gilt als das von der US-Notenbank bevorzugte Preismaß.

Die Zinserhöhungserwartung ist nach dem Powell-Auftritt derweil etwas gestiegen, insbesondere was eine im November für möglich gehaltene Zinserhöhung betrifft. Am Anleihemarkt war die Tendenz dennoch aufwärts gerichtet, die Renditen gaben also nach. Sie waren zuletzt bereits deutlich gestiegen.

"Letztendlich hat sich der Kurs nicht wesentlich verändert", kommentierte Allan von Mehren, Analyst bei der Danske Bank. "Diejenigen, die an einen Schwenk der Fed Anfang nächsten Jahres glauben, haben immer noch Argumente dafür, und umgekehrt." Noch wichtiger sei, dass Powell nichts gesagt habe, was den Appetit der Anleger auf hoch kapitalisierte Wachstumswerte beeinträchtigt hätte.

Für allenfalls leichten Rückenwind sorgte, dass Peking Maßnahmen zur Stützung des schwachen heimischen Aktienmarkts ergriffen hat, unter anderem eine Halbierung der Stempelsteuer. In der jüngsten Vergangenheit waren bereits diverse Maßnahmen zur Ankurbelung der Konjunktur getroffen worden.

3M will Schlussstrich ziehen

Unter den Einzelwerten ging es für 3M um 5,2 Prozent nach oben. Der Markt honorierte damit, dass der Mischkonzern offenbar kurz davor steht, einen Schlussstrich unter mehr als 300.000 Klagen von Veteranen zu ziehen. Sie werfen 3M und einer Tochtergesellschaft vor, dass deren Ohrstöpsel sie nicht vor Hörverlust geschützt hätten. Angeblich ist 3M bereit, dafür nun 5,5 Milliarden Dollar zu zahlen. Der Rechtsstreit hatte sich zur größten Sammelklage in der Geschichte der USA entwickelt.

Jabil verteuerten sich um 8,9 Prozent. Das Unternehmen verkauft sein Mobilitätsgeschäft für 2,2 Milliarden Dollar an BYD Electronic. Damit reduziert der Elektronik-Auftragshersteller die Abhängigkeit vom wichtigsten Kunden Apple und seine Präsenz in China.

Horizon Therapeutics gewannen 5,1 Prozent. Die US-Wettbewerbsaufsicht hat die Anfechtung der 27,8 Milliarden Dollar teuren Übernahme von Horizon durch Amgen ausgesetzt. Damit soll Zeit gewonnen werden, einen Vergleich zu prüfen, der den Abschluss der Transaktion unter Auflagen ermöglichen würde. Amgen zeigten sich gut behauptet.

Kursfantasie gab es auch bei Xpeng (+5,3%). Der chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugen kauft ein Smart-Car-Entwicklungsunternehmen von Didi Global für rund 744 Millionen Dollar in Aktien und hat zudem eine umfassendere Partnerschaft mit dem Transportdienstleister vereinbart.

Danaher schlossen 2,3 Prozent höher. Der US-Mischkonzern hatte mitgeteilt, das britische Unternehmen Abcam, einen Hersteller und Verkäufer von Proteinen für die Pharmaforschung, zu kaufen - und zwar zum Wert von rund 5,7 Milliarden Dollar inklusive Schulden.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.559,98 +0,6% 213,08 +4,3% S&P-500 4.433,31 +0,6% 27,60 +15,5% Nasdaq-Comp. 13.705,13 +0,8% 114,49 +30,9% Nasdaq-100 15.052,46 +0,7% 110,63 +37,6% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 5,06 -2,1 5,08 63,9 5 Jahre 4,39 -5,9 4,45 39,2 7 Jahre 4,32 -4,0 4,36 35,4 10 Jahre 4,20 -3,2 4,23 32,0 30 Jahre 4,28 -0,8 4,29 30,9 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:16 Fr, 17:28 % YTD EUR/USD 1,0817 +0,2% 1,0816 1,0787 +1,1% EUR/JPY 158,48 +0,2% 158,32 157,75 +12,9% EUR/CHF 0,9558 +0,1% 0,9549 0,9548 -3,4% EUR/GBP 0,8583 +0,0% 0,8581 0,8578 -3,0% USD/JPY 146,51 +0,0% 146,37 146,26 +11,7% GBP/USD 1,2602 +0,1% 1,2606 1,2575 +4,2% USD/CNH (Offshore) 7,2928 +0,1% 7,2916 7,2958 +5,3% Bitcoin BTC/USD 25.977,29 -0,3% 25.953,35 25.952,34 +56,5% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,13 79,83 +0,4% +0,30 +2,3% Brent/ICE 84,46 84,48 -0,0% -0,02 +2,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 37,57 34,78 +8,0% +2,79 -57,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.920,16 1.915,35 +0,3% +4,81 +5,3% Silber (Spot) 24,25 24,23 +0,1% +0,02 +1,2% Platin (Spot) 971,18 947,45 +2,5% +23,73 -9,1% Kupfer-Future 3,78 3,77 +0,3% +0,01 -0,9% ===

