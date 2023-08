Halbjahresabschluss 2023 der MCH Group: Positive Entwicklung fortgesetzt

Im ersten Halbjahr 2023 stand die Geschäftstätigkeit der MCH Group weiter im Zeichen des Aufbruchs und der Erholung. Den Betriebsertrag konnte die MCH Group im Vergleich zur Vorjahresperiode auf CHF 218,4 Mio. steigern. Das betriebliche Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ist mit CHF 20,0 CHF Mio. erfreulich ausgefallen. Der Halbjahresgewinn beträgt CHF 4,7 Mio. Dies ist die erste "schwarze" Zahl auf Stufe Nettoergebnis für eine Berichtsperiode seit 2019.



Konsolidierte Kennzahlen auf einen Blick

(Zahlen für Vergleichsperiode in Klammern)

Betriebsertrag: CHF 218,4 Mio. (CHF 185,6Mio.)

EBITDA: CHF 20,0 Mio. (CHF -3,2 Mio.)

Reingewinn: CHF 4,7 Mio. (CHF -13,2 Mio.)

Eigenkapital: CHF 117,9 Mio. / 32,8% (CHF 113,3 Mio. / 25,5%)

Flüssige Mittel: CHF 53,5 Mio. (CHF 151,9 Mio.)

Nettoverschuldung: CHF 80,9 Mio. (CHF 84,6 Mio.)

Deutliche Steigerung im Vergleich zur Vorjahresperiode

Im Vergleich zur Vorjahresperiode 2022 konnten wir im ersten Halbjahr 2023 den Betriebsertrag um CHF 32,8 Mio. auf CHF 218,4 Mio. steigern. Das Segment Experience Marketing verzeichnete im ersten Halbjahr 2023 im Vergleich zur Vorjahresperiode eine Steigerung des Betriebsertrags auf CHF 142,1 Mio. Der Anteil dieses Segments am Gesamtumsatz der Gruppe verringerte sich aufgrund der starken Performance der Eigenmessen und des Vermietungsgeschäfts von 69,1% auf 65,0%. Im Segment Community Platforms (Eigenmessen inkl. Art Basel) konnte der Betriebsertrag im Vorjahresvergleich von CHF 55,6 Mio. markant auf CHF 72,9 Mio. gesteigert werden. Der Anteil dieses Segments am Gesamtumsatz der Gruppe beträgt nun 33,4%.

Das EBITDA des ersten Halbjahres 2023 beträgt CHF 20,0 Mio. (erstes Halbjahr 2022 CHF -3,2 Mio.). Das Nettoergebnis hat sich im Vergleich zur Vorjahresperiode deutlich um CHF 17,9 Mio. verbessert. Zum ersten Mal seit Ausbruch der Pandemie können wir für eine Berichtsperiode auch wieder einen Gewinn auf Stufe Nettoergebnis ausweisen. Das Ergebnis vor Steuern beträgt CHF 6,6 Mio., der konsolidierte Konzerngewinn für das erste Halbjahr 2023 beläuft sich auf CHF 4,7 Mio.

Die flüssigen Mittel haben sich gegenüber der Vergleichsperiode im ersten Halbjahr 2023 von CHF 151,9 Mio. auf 53,5 Mio. reduziert; dieser signifikante Rückgang ist auf die Rückzahlung der Anleihe von CHF 100 Mio. im Mai 2023 zurückzuführen. Dadurch verringerte sich auch das Fremdkapital von CHF 330,2 auf CHF 241,2 Mio., und die Eigenkapitalquote stieg von 25,5% auf 32,8%.

Ausblick zweites Halbjahr

Im Zuge des ermutigenden Nettoergebnisses des ersten Halbjahres gilt es, das Geschäft zu sichern und das Wachstumspotenzial nutzen zu können. Für das zweite Halbjahr sind im Oktober die zweite Ausgabe von «Paris+ par Art Basel» und im Dezember die Art Basel in Miami Beach geplant. In Basel stehen die Ilmac (Plattform für Chemie, Pharmazie und Biotechnologie), die IGEHO (Internationale Branchenplattform für Hotellerie, Gastronomie, Take-away und Care) und das Basler Wein- und Feinfestival auf dem Programm. In Zürich sind die Berufsmesse, das Digital Festival und HackZurich, Bauen & Modernisieren, Auto Zürich, die Zürich Pop Con und in Lausanne ist der «Salon des métiers et de la formation» geplant. Der Bereich Experience Marketing verzeichnet eine weitere Steigerung der Nachfrage, sowohl für Aufträge im zweiten Halbjahr 2023 als auch bereits auf das Jahr 2024 hin.

Aufgrund der saisonalen Natur des Geschäfts ist das zweite Halbjahr mit seinen fast inaktiven Sommermonaten und dem Dezember meist weniger umsatzstark als das erste. Gemäss den aktuellen Einschätzungen und wie bereits angekündigt, rechnet die MCH Group für das Gesamtjahr 2023 mit einer Verbesserung der operativen Ergebnisse im Vergleich zum Vorjahr, aber nochmals mit einem konsolidierten Nettoverlust für die Gruppe im einstelligen Millionenbereich.

Hinweise:

Halbjahresbericht 2023 (https://www.mch-group.com/investoren/berichte/)

Ad hoc-Mitteilungen (https://www.mch-group.com/investoren/ad-hoc-mitteilungen/)



(https://www.mch-group.com/investoren/ad-hoc-meldungen/)

(https://www.mch-group.com/investoren/ad-hoc-meldungen/) News (https://www.mch-group.com/news/)



Kontakt:

MCH Group AG

Corporate Communications

Emanuel Kuhn

+41 79 597 82 88

emanuel.kuhn@mch-group.com

www.mch-group.com



Über die MCH Group:

Die MCH Group mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist ein international tätiges Erlebnismarketing-Unternehmen mit einem umfassenden Dienstleistungs-Netzwerk. Es organisiert rund 30 Community-Plattformen im In- und Ausland, u.a. Art Basel, Swissbau und Giardina. Der Bereich Live Marketing Solutions mit den Brands MCH Global, MC2 und Expomobilia bietet umfassende Erlebnismarketing-Lösungen von der Strategie über die Kreation bis zur Umsetzung an. Die MCH Group betreibt zudem die Messe und das Congress Center Basel sowie die Messe Zürich. Das Unternehmen beschäftigt über 800 Mitarbeitende, rund die Hälfte davon in der Schweiz und den USA. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte die Gruppe einen konsolidierten Umsatz von CHF 394 Mio.