Aurelius Aktie meiden - so klar sieht es der Platow Brief bei dem Carve-Out Spezialisten, der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8). Während man Anfang 2022 noch durchaus positiv für die Münchener eingestellt war, hat Aurelius auch beim Platow Brief jeden Kredit verspielt - Aktionärsfeindlichkeit, Intransparenz - so sollte man nicht auf dem Kapitalmarkt auftreten. Aurelius hat sich verändert. Und das nicht zum Vorteil. Seit vielen Jahren liefert der Platow Brief klare Einschätzungen, Meinungen zu Aktien, die einen zweiten Blick wert sind, aber auch zu Aktien, von denen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...