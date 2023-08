An der Frankfurter Börse dürften die Kurse am Dienstag noch etwas weiter steigen. Mit einer international guten Stimmung im Rücken taxiert der Broker IG den DAX zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 15.824 Punkte - nach einem etwa ein Prozent höheren Wochenstart. Zuvor ließen die globalen Leitbörsen weitere Kursgewinne folgen.In Asien zogen die Kurse weiter an. Sie hatten bereits tags zuvor auf eine Steuersenkung auf Aktiengeschäfte in China positiv reagiert. Anleger hoffen nun ...

