Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit großer Spannung haben die Finanzmärkte die Ergebnisse der Konferenz der Präsidenten der wichtigsten Notenbanken der Welt in Jackson Hole am 25. - 27. August 2023 erwartet, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Im Mittelpunkt hätten die Ausführungen des US-Notenbankchefs Jerome Powell gestanden, der eine Änderung der gegenwärtigen US-Geldpolitik nicht ausdrücklich angekündigt habe. Dort, am Fuße der Rocky Mountains, halte das Rätsel über die nächsten Schritte in der Geldpolitik weiter an. Die Tendenzen auf den weltweiten Finanzmärkten seien damit nicht festgelegt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...