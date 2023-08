Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In den USA richtet sich die Aufmerksamkeit auf das Verbrauchervertrauen des Conference Boards, so die Analysten der Helaba.Neben dem Michigan Sentiment sei dies die wichtigste Verbraucherumfrage in den USA. In der Vergangenheit hätten beide Umfrageindices ähnliche Verläufe aufgewiesen, obwohl sich die Befragungen teilweise auf unterschiedliche Aspekte beziehen würden. Im aktuellen Zyklus allerdings würden die Indexniveaus deutlich auseinanderlaufen, auch wenn die monatlichen Bewegungsrichtungen oftmals gleich seien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...