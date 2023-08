Fisker bietet sein E-SUV Ocean jetzt in drei zusätzlichen europäischen Ländern an, konkret in Belgien, den Niederlanden und der Schweiz. Hier kann der Fisker Ocean ab sofort über länderspezifische Websites reserviert und bestellt werden - es sind die Märkte 10, 11 und 12 für den Ocean. Die Auslieferungen in den drei neuen Ländern sollen Ende September beginnen, wie der Hersteller mitteilt. Dabei setzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...