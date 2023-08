NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Atoss Software von 190 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Henrik Paganetty sieht laut einer am Dienstag vorliegenden Studie bei dem Software-Unternehmen eine bessere mittel- bis langfristige Visibilität aufgrund der schneller als erwartet voranschreitenden Cloud-Umstellung von Kunden./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2023 / 18:28 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2023 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005104400

