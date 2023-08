Emittent / Herausgeber: One Square Advisors GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Insolvenz

Euroboden GmbH - Neun Tochtergesellschaften in der Insolvenz



29.08.2023 / 10:00 CET/CEST







Euroboden GmbH - Neun Tochtergesellschaften in der Insolvenz EUROBODEN GmbH stellt Insolvenzantrag für neun Tochtergesellschaften

Folgeinsolvenzen bei weiteren Konzerngesellschaften nicht auszuschließen München, 29. August 2023 - Nachdem die Euroboden GmbH, Emittentin der 5,5%-Anleihe 2019/2024 (ISIN DE000A2YNXQ5 / WKN A2YNXQ) und der 5,5%-Anleihe 2020/2025 (ISIN DE000A289EM6 / WKN A289EM), bereits am 11. August 2023 einen Antrag auf Insolvenzeröffnung gestellt hat, gab die Gesellschaft mit Mitteilung vom 24.08.2023 bekannt, dass neun Tochtergesellschaften der Euroboden GmbH jeweils beim zuständigen Amtsgericht in München einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wegen Zahlungsunfähigkeit und/oder insolvenzrechtlicher Überschuldung gestellt haben. Namentlich handelt es sich um die folgenden Gesellschaften: • Franziskaner Vermögensverwaltung GmbH

Vermögensverwaltung Rablstraße GmbH

Euroboden Kaltenberg GmbH

Euroboden Infanteriestraße GmbH

Vermögensverwaltung Hannover GmbH

Euroboden Waldstraße GmbH

Euroboden Am Krebsbach GmbH

Euroboden Landsberger Straße GmbH

Euroboden Forstenrieder Allee GmbH Die Antragsstellungen waren unter anderem aufgrund negativer Finanzierungsentscheidungen der Fremdkapitalgeber erforderlich geworden. Die vorläufige Insolvenzverwaltung, unterstützt durch den vorläufigen Gläubigerausschuss, arbeitet mit Hochdruck daran, weitere Insolvenzen auf Ebene der Konzerntochtergesellschaften, insbesondere die der Bauprojekte Berg am Starnberger See, Hammerschmidt und Lion-Feuchtwanger, zu vermeiden. Insolvenzen weiterer Konzerngesellschaften können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Alle Anleihegläubiger, die sich unter euroboden@onesquareadvisors.com registriert haben oder noch registrieren, werden regelmäßig über den Stand der Dinge und das Verfahren informiert. One Square Advisors

- Euroboden -

Theatinerstrasse 36

D-80333 München

Fax +49-89-15 98 98-22

E-Mail: euroboden@onesquareadvisors.com

www.onesquareadvisors.com

Über One Square One Square ist eine unabhängige Beratungsgruppe mit Standorten in München, Frankfurt, Düsseldorf, London und Genf und gehört zu den führenden Corporate Finance Adressen in Deutschland. Alle Partner und Teammitglieder verfügen über jahrelange Transaktions- & Restrukturierungserfahrung. Sie waren in führenden Beratungsgesellschaften, Investmentbanken sowie in geschäftsführenden Positionen von Unternehmen tätig. One Square hat seit 2009 über 160 Transaktionen erfolgreich durchgeführt und nimmt eine marktführende Stellung bei der Vertretung von Anleihegläubigern in Restrukturierungen und Insolvenzverfahren.



