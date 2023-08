Bonn (www.anleihencheck.de) - In Brasilien vollzog die Notenbank die Zinswende und senkte die SELIC Rate unerwartet deutlich von 13,75 auf 13,25 Prozent, so die Analysten von Postbank Research.Weitere Senkungen sollten zeitnah erfolgen, schließlich liege die Inflationsrate trotz eines Anstieg auf 3,99 Prozent weit darunter. Auch die Währungshüter Chiles hätten die Zinswende vollzogen (von 11,25 auf 10,25 Prozent). Der Mexikanische Peso ziehe weiter anhaltend starke Nachfrage auf sich. Der Leitzins liege mit 11,25 Prozent deutlich über der Inflationsrate von 4,8 Prozent. Zinssenkungen könnten in Q4 beginnen. (Währungsbulletin September 2023) (29.08.2023/alc/a/a) ...

