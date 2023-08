Linz (www.anleihencheck.de) - In der heutigen Sitzung der ungarischen Nationalbank (MNB) erwartet der Markt eine weitere Senkung des Tagessatzes um 100 Basispunkte auf 14,0%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der offizielle Leitzinssatz der MNB liege seit September 2022 bei 13,0% und werde heute angesichts der nach wie vor hohen Inflationsrate von 17,6% höchstwahrscheinlich unverändert bleiben. Heute Morgen notiere der EUR/ HUF (Ungarischer Forint) bei zirka 382,90 unter Banken. (29.08.2023/alc/a/a) ...

