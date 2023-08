Londons Ultra Low Emission Zone (ULEZ) gilt ab sofort nicht mehr nur im Stadtzentrum, sondern umfasst jetzt alle Bezirke der britischen Hauptstadt. Für Fahrzeuge, die bestimmte Emissionsnormen nicht erfüllen, fällt damit in ganz London eine Gebühr an. Konkret ist für Fahrzeuge, die nicht mindestens die Euro 4- (Benziner) bzw. Euro 6-Norm (Diesel) einhalten, seit dem Stichtag 29. August in ganz London ...

