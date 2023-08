Hamburg (ots) -Ab sofort: Kinder für die "Creative Crew" gesucht!Merlin Entertainments und die LEGO Gruppe eröffnen das deutschlandweit erste LEGO Discovery Centre der neuen Generation in der Hamburger HafenCity. Die Familienattraktion mit über 3.000 Quadratmetern Gesamtfläche, zwölf verschiedenen Erlebnisbereichen und über zwei Millionen LEGO Steinen entsteht im neuen Westfield Hamburg-Überseequartier. Familien mit Kindern zwischen zwei und zwölf Jahren dürfen sich ab Frühjahr 2024 auf eine spektakuläre LEGO Erlebniswelt freuen. Ab sofort können sich Kinder zudem für die "Creative Crew" bewerben, die die neue Hamburger LEGO Welt bei der Entstehung begleitet.Kaum ein Kinderzimmer kommt ohne sie aus - LEGO Steine. Jetzt entsteht in der Hamburger HafenCity eine neue interaktive Indoor-Spielwelt rund um die bunten Steine. Merlin Entertainments bringt das deutschlandweit erste LEGO Discovery Centre der neuen Generation in die Hansestadt. Der europaweit führende Anbieter von standortbasierter Familienunterhaltung betreibt in Hamburg bereits das Hamburg Dungeon sowie deutschlandweit erfolgreiche Attraktionen der Marken LEGOLAND®, Madame Tussauds und SEA LIFE®. Das innovative LEGO Konzept bietet vollkommen neue Erlebnisse rund um das Spielen und Lernen, spannende und immersive Aktivitäten sowie Kreativworkshops, in denen Kinder mit ihren Familien der Fantasie freien Lauf lassen können. Engagierte Playmaker und professionelle LEGO Meisterbauer, die so genannten "Master Model Builder", begleiten und unterstützen die Gäste in der gesamten Erlebniswelt."Wir sind begeistert, zusammen mit Merlin Entertainments ein LEGO Discovery Centre der neuen Generation in Hamburg zu entwickeln, in dem die ganze Familie in die Welt des LEGO Spielens eintauchen kann. In dieser interaktiven LEGO Indoor-Erlebniswelt finden Familien einen Ort, an dem sie gemeinsam spielen, entdecken, kreieren und Spaß haben können. Zusammen mit Merlin Entertainments und ihrer Expertise in standortbasierter Familienunterhaltung möchten wir in den kleinen Baumeisterinnen und Baumeistern Neugier, Kreativität und Fantasie wecken", erklärt Julia Goldin, Chief Product and Marketing Officer bei der LEGO Gruppe.Rob Smith, Managing Director der Midway Attraktionen bei Merlin Entertainments, ergänzt: "Wir sind stolz darauf, unser deutschlandweit erstes LEGO Discovery Centre der neuen Generation in Hamburg zu eröffnen. Hamburg war ein logischer nächster Schritt in unserer Wachstumsstrategie für diese familienfreundliche Attraktion, die Familien, Kindergärten und Schulen in der Region zum spielerischen Lernen inspirieren wird. Mit über zwei Millionen LEGO Steinen, täglichen Bau Abenteuern, unseren professionellen LEGO "Master Model Buildern", interaktiven Spielbereichen und exklusiven LEGO Events sind wir überzeugt, dass das LEGO Discovery Centre Hamburg den idealen Ort für Familien und LEGO Fans bieten wird, um zu entdecken, zu kreieren und zu spielen - immer und immer wieder."Das LEGO Discovery Centre der neuen Generation in Hamburg folgt auf die erfolgreichen Eröffnungen der Attraktion in Brüssel, Boston, Atlanta und erst kürzlich in Washington D.C.Ab Frühjahr 2024 präsentiert das LEGO Discovery Centre im Westfield Hamburg-Überseequartier insgesamt zwölf verschiedene Erlebnisbereiche, unter anderem das neuartige, digitale LEGO Abenteuer "Weltraum Mission". Außerdem erwartet die Gäste im "Imagination Express" eine fantastische Zugfahrt durch eine XXL LEGO Welt. Jüngere LEGO Fans kommen im "LEGO® DUPLO® Park" voll und ganz auf ihre Kosten. Herz des Hamburger LEGO Discovery Centres wird die berühmte LEGO "MINI WORLD", in der bekannte Bauwerke und Sehenswürdigkeiten der Hansestadt in einer fabelhaften Welt aus 1,5 Millionen LEGO Steinen Platz finden. Weitere Highlights sind die "Minifiguren Werkstatt", die "Action Zone" mit spektakulären Spiel- und Abenteuerbereichen sowie ein atemberaubendes 4D-Kinoerlebnis, in dem den Gästen der Wind sprichwörtlich um die Nase weht.Ab sofort: Kinder für die "Creative Crew" gesucht!Kinder und Familien aus Hamburg und Region können sich aber nicht nur auf die Eröffnung des LEGO Discovery Centres freuen - ab sofort werden junge Modellbauerinnen und Modellbauer für die "Creative Crew" gesucht! Von Anfang an sind diese LEGO begeisterten Kinder bei der Entstehung des neuen LEGO Discovery Centres dabei: Sie beraten mit der einzigartigen Sichtweise, die nur Kinder haben, dürfen zudem die Erlebnisbereiche als Erste testen und erhalten exklusive Einblicke hinter die Kulissen."Mit dem LEGO Discovery Centre bieten wir ein echtes neues Ausflugshighlight für Familien in der Hamburger HafenCity. Hier stehen die Kinder im Mittelpunkt, deswegen legen wir beim Aufbau der Attraktion auch großen Wert auf ihre Ideen. Für diese wertvolle Unterstützung erhält unsere "Creative Crew" neben vielen anderen Highlights auch ein Jahr lang freien Eintritt", erklärt Miriam Wolframm, General Managerin des neuen LEGO Discovery Centre in Hamburg.Um sich dafür zu bewerben, müssen Kinder zwischen vier und zehn Jahren alt sein und ein Foto von sich und ihrem eigenen LEGO Meisterwerk einreichen. Aus den Bewerbungen werden sechs Kinder für die "Creative Crew" ausgewählt, die vom Hamburger Team betreut wird. Bewerbungen sind ab sofort und bis 29. September 2023 möglich. Alle Informationen zur Teilnahme und zum LEGO Discovery Centre finden Eltern und Kinder auf https://www.legodiscoverycentre.com/hamburg/Über Merlin EntertainmentsMerlin Entertainments ist ein weltweit führender Anbieter von standortbasierter Familienunterhaltung. Als Europas Nummer 1 und weltweit zweitgrößter Betreiber von Besucherattraktionen unterhält Merlin über 140 Attraktionen, 23 Hotels und sechs Feriendörfer in 25 Ländern auf vier Kontinenten. Das Ziel von Merlin ist es, Millionen von Gästen auf der ganzen Welt durch seine ikonischen Marken und zahlreichen Attraktionsformate sowie das Engagement und die Leidenschaft seiner Mitarbeiter*innen unvergessliche Erlebnisse zu bieten.Weitere Informationen: www.merlinentertainments.bizX (ehemals Twitter): @MerlinEntsNewsÜber LEGO Discovery CentresDas LEGO® Discovery Centre der neuen Generation ist eine Weiterentwicklung der LEGOLAND® Discovery Centres und bietet noch mehr spielerische Lernaktivitäten. Familien und Kinder tauchen ein in eine interaktive LEGO Indoor-Erlebniswelt aus über zwei Millionen LEGO Steinen. Sie können gemeinsam spielen, entdecken und mithilfe von Playmakern und Master Model Buildern ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Von der immersiven LEGO "Weltraum Mission", über Kreativworkshops, bis zum 4D Kino und dem abenteuerlichen "Imagination Express" - hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Das erste LEGO Discovery Centre der neuen Generation wurde im Juli 2022 in Brüssel eröffnet. Seitdem gab es weitere Eröffnungen in Boston, Atlanta und Washington, D.C. (USA). Hamburg ist der erste Standort in Deutschland. Insgesamt gibt es 27 LEGO und LEGOLAND Discovery Centres weltweit.Über die LEGO GruppeDie Mission der LEGO Gruppe ist es, Kinder zu inspirieren und in ihrer Entwicklung zu fördern. Das LEGO® System in Play ermöglicht es Kindern und Fans, aus stets zueinander passenden LEGO Steinen und Elementen alles zu bauen und nachzubauen, was sie sich vorstellen können. Die LEGO Gruppe wurde 1932 in Billund, Dänemark, von Ole Kirk Kristiansen gegründet. Der Name leitet sich von den beiden dänischen Wörtern LEg GOdt ab, was so viel wie "Spiel gut" bedeutet. Auch heute noch ist die LEGO Gruppe ein Unternehmen im Familienbesitz mit Sitz in Billund. LEGO Produkte werden mittlerweile in mehr als 130 Ländern weltweit verkauft. Für weitere Informationen: www.LEGO.comLEGO, das LEGO Logo, die Minifigur, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, DIMENSIONS, das FRIENDS Logo, das MINIFIGURES Logo, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO und NEXO KNIGHTS sind Warenzeichen der LEGO Gruppe. ©2023 Die LEGO Gruppe.Westfield Hamburg-Überseequartier: Moderne Urbanität für HamburgIm Westfield Hamburg-Überseequartier in der Hamburger HafenCity entsteht ein Ensemble aus insgesamt 14 Gebäuden, das mit herausragender Architektur und einem einzigartigen Nutzungsmix eine neue lebendige Flagship-Destination in Hamburg bilden wird. Einzelhandel, Unterhaltungskonzepte und über 40 Gastronomieeinheiten werden fein abgestimmt mit insgesamt 579 Wohnungen, Büros für 4.000 Arbeitsplätze, drei Hotels und einem Kreuzfahrt-Terminal. Das Quartier ist durch eine eigene U-Bahn-Station, Buslinien sowie diverse Mobilitätsservices optimal in die lokale Infrastruktur eingebunden. Das Mixed-use-Projekt besteht aus einer Gesamtfläche von 419.000 Quadratmetern und wird bis zum Frühjahr 2024 von Unibail-Rodamco-Westfield realisiert.