Sto SE & Co. KGaA, Stühlingen Sto SE & Co. KGaA übernimmt restliche Anteile an der VIACOR Polymer GmbH Stühlingen, 29. August 2023 - Die Sto SE & Co. KGaA, einer der international bedeutenden Hersteller von Produkten und Systemen für Gebäudebeschichtungen, hat die restlichen 49,9 % Anteile der VIACOR Polymer GmbH mit Sitz in Rottenburg am Neckar vom bisherigen Minderheitseigentümer übernommen. Die VIACOR Polymer GmbH gehört seit 2019 mit 50,1 % zum Sto-Konzern, wird bereits voll konsolidiert und beschäftigte zur Jahresmitte 2023 55 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Unternehmen verfügt über hohe Entwicklungskompetenz sowie ein vielfältiges Portfolio an interessanten Produkten auf Polyurethan-Basis, insbesondere Industrieböden und Parkhausbeschichtungen der Marke VIACOR sowie Sportbodenbeschichtungen der Marke PORPLASTIC. Damit ergänzt VIACOR das Angebot des Sto-Konzerns, der hochwertige Produkte für Bodenbeschichtungen unter der Marke StoCretec anbietet. Die Sto SE & Co. KGaA ist einer der international bedeutenden Hersteller von Produkten und Systemen für Gebäudebeschichtungen. Führend ist das Unternehmen im Geschäftsfeld Wärmedämm-Verbundsysteme. Zum Kernsortiment gehören außerdem hochwertige Fassadenelemente sowie Putze und Farben, die sowohl für den Außenbereich als auch für das Innere von Gebäuden angeboten werden. Weitere Schwerpunkte sind die Bereiche Betoninstandsetzung / Bodenbeschichtungen, Akustik- und vorgehängte Fassadensysteme. Ansprechpartner Sto SE & Co. KGaA:

