Die Daten zur Verbraucherstimmung in Deutschland blieben hinter den Erwartungen zurück und lagen unter dem vorherigen Wert:GfK-Stimmung: -25,5 vs. erwarteten -24,5 und zuvor -24,4Die Futures-Kontrakte auf den DAX (DE30) verloren leicht nach den GfK-Ergebnissen, die darauf hindeuten, dass die Verbraucher in Deutschland schwächer werden - was ziemlich rezessiv klingt - insbesondere im Zusammenhang mit der Fortsetzung des Straffungszyklus der EZB.Allmählich könnte der Druck zunehmen, die Zinssätze ...

